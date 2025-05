Altobelli lancia l'Inter: "Scudetto in mano al Napoli, ma c'è tutto per vincere la Champions!"

Nel suo intervento ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Spillo Altobelli parla del finale di stagione dell'Inter, tra corsa Scudetto e Champions League. Di seguito un estratto.

Ci sarebbero tre giornate di campionato da giocare, provare a vincerle tutte e farsi trovare pronti in caso di scivoloni del Napoli.

"Certo, è vero, ma la Champions a questo punto passa sopra ogni cosa. Perché in Europa l’Inter ha dimostrato di avere tutto quello che serve per alzare la coppa: una difesa quasi impeccabile, uno spirito indistruttibile, un gioco europeo e due attaccanti, Lautaro e Thuram, sempre decisivi quando conta. Lo scudetto è tecnicamente ancora possibile ma è in salita: il destino è nelle mani del Napoli. In Champions no, Inzaghi e i suoi sanno che giocando da Inter possono battere chiunque".

Sulla semifinale di Champions League...

"Il Barcellona è il peggior avversario possibile da affrontare in questo momento per l’Inter: la stagione lunghissima, giocata sempre ad altissimo livello, adesso si sta facendo sentire sulle gambe dei giocatori di Inzaghi. Nella vita e nel calcio, però, niente è scontato: l’Inter può fare l’impresa".