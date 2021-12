Fedele su Andreazzoli: “E’ il maestro di Spalletti e fa giocare un calcio meraviglioso”

Ai microfoni di Tv Luna, è intervento l’ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “Andreazzoli è il maestro di Spalletti, è un grande allenatore e fa giocare un calcio meraviglioso. Con l’Empoli sarà una gara difficile come tutte le partite. Detto questo, se il Napoli mira come deve mirare a qualche cosa di importante può soffrire un po’, ma poi non ci dovrebbe essere partita”.