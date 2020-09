Fedele su Osimhen: "A Parma non stoppava sul breve. Non sono sicuro che sia un bomber"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, nel corso del filo diretto con i tifosi su Radio Marte ha parlato di Victor Osimhen: "I triangoli tra Insigne e Osimhen visti contro il Parma dimostrano che il nigeriano tecnicamente è forte? Ma su altre palle è andato lungo, non stoppava sul breve. Un difensore deve anticipare, quando interviene: cosa che, erroneamente, Simone Iacoponi su Osimhen non faceva. Avere delle capacità non significa per forza essere anche un campione. Osimhen può essere utilissimo ad allargare le difese e far inserire i compagni da dietro, ma non sono sicurissimo che sia un grandissimo bomber. Quando do un giudizio di mercato, lo do in base alla mia esperienza pluriennale in questo settore, quindi fidatevi. Il nigeriano ha potenzialità, ma non sai come reagirà in Serie A. Mi auguro che migliori sul piano tecnico. Può essere il centravanti del futuro, ma deve restare con i piedi per terra. Non so se sia il goleador tanto sperato".