Fedele sulla sentenza: "Il Napoli se l'é cercata! Troppa mania di protagonismo da padre padrone"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha commentato ai microfoni di Televomero la sentenza della Corte d'Appello Federale che ha confermato la sconfitta per 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione al Napoli: “E’ una sentenza durissima. E' un monito per tutte quelle società che eventualmente volessero in seguito agire come il Napoli. Il Napoli però se l’è cercata, checché ne dica Grassani, purtroppo queste leggi condominiali della federazione devono essere rispettate perché sono state sottoscritte da tutti. Perché questa reiterata insistenza con le Asl? C’è sempre questa esagerata mania di protagonismo del faccio tutto io da ‘padre padrone’ del presidente, facciamo fare le cose a chi le conosce”.