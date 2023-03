Felipe: "Un azzurro mi fa impazzire, è incredibile! Spalletti? Lo conosco bene..."

Così Felipe Dal Bello, doppio ex di Inter e Fiorentina, ospite di Palla al centro su Rai Radio 1 Sport, sul match di domani a San Siro

"La classifica per ora non rispecchia il valore delle due squadre. Soprattutto l'Inter sta vivendo un momento di difficoltà, anche se un Lukaku di nuovo in ripresa come si è visto in Nazionale può essere un valore aggiunto: se sta bene l'Inter fa un grande salto di qualità. Sarà una partita bella e intensa, la Fiorentina ha tutto per mettere in difficoltà l'Inter, ma la forza della squadra di Inzaghi è superiore e quando vai a giocare in casa dei nerazzurri si può mettere anche in preventivo una sconfitta". Così Felipe Dal Bello, doppio ex di Inter e Fiorentina, ospite di Palla al centro su Rai Radio 1 Sport, sul match di domani a San Siro.