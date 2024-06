Ferlaino: "40 anni fa giorni bellissimi con l'arrivo di Maradona, ve li racconto"

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - "Maradona resta per me e per i napoletani un ricordo molto bello di 40 anni fa. Lo abbiamo vissuto a Napoli e Diego resta uno dei ricordi più belli della mia vita". Così Corrado Ferlaino ricorda l'inizio 40 anni fa dell'avventura di Diego Maradona a Napoli. L'ex presidente, oggi 93enne, è salito sulla nave da crociera Msc attraccata al porto di Napoli, per partecipare all'evento "Maradona al Napoli 40 anni dopo. 5 luglio 1984, il giorno che cambiò la storia".

Ferlaino riuscì a comprare Maradona dal Barcellona dando il via alla costruzione di un grande Napoli, che negli anni successivi vinse due scudetti, la Coppa Uefa, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. "Con Maradona - ricorda Ferlaino - abbiamo vissuto un periodo di grande impegno per prenderlo ma sappiamo anche che abbiamo avuto degli importanti momenti di fortuna. Io e il club abbiamo avuto il coraggio di lottare per portarlo a Napoli ma siamo stati anche aiutati dalla fortuna in modo incredibile per una serie di eventi che lo portarono a salutare Barcellona e scegliere di venire a Napoli".

Anni che insieme a Ferlaino hanno ricordato l'organizzatore della giornata, il giornalista Marcello Altamura, e una serie di protagonisti dell'epoca, come il massaggiatore del Napoli e amico di Maradona Salvatore Carmando, i giornalisti sportivi che seguivano il Napoli in quegli anni, ma anche il sindaco di Napoli all'epoca dell'arrivo di Maradona, Vincenzo Scotti, oltre al sindaco attuale Gaetano Manfredi. Ferlaino parla anche del Napoli di oggi che segue con affetto: "Vedremo dal campo - ha detto - se il nuovo tecnico Antonio Conte avrà lo stessa verve di Diego. Io mi sono molto meravigliato che il Napoli dello scorso anno che aveva stravinto il campionato ha giocato poi male e si è ritrovato a fine stagione al decimo posto in classifica. E' stata una stagione mai vista da me con la stessa squadra che aveva vinto lo scudetto, solo senza Kim ma con un mercato che aveva portato giocatori molto forti. Vedere il Napoli arrivare decimo in campionato è stato incredibile". L'ingegnere partenopeo ha pensato al Maradona di oggi: "La piazzetta a Napoli - ha detto - è molto bella, i napoletani la amano e i tanti turisti vanno a visitarla. Io ci sono andato dieci volte, sono ormai un frequentatore di quel luogo. Cosa direi oggi a Diego? Non lo so, non direi niente, so che ora vuole stare tranquillo, che non gli va di parlare di calcio, magari oggi parla con gli angioletti ma non più di calcio". (ANSA).