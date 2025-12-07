Ferlaino: "Io considero la Juventus una squadra straniera"

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “La Juventus la considero una squadra straniera, io sono di Napoli e quindi loro che sono di Torino li considero così, sono fermo al 1870 e non sono più andato avanti.

Ce ne sono tanti di Napoli-Juventus che porto nel cuore, quella punizione di Maradona la ricordo con tanto amore e gioia, ma non voglio parlare di lui altrimenti mi emoziono, è il mio Dio. Conte è molto bravo, speriamo che abbia anche fortuna, perché nella vita ce ne vuole molta".