Ferlaino: "Maradona non sarebbe mai andato alla Juve, in Italia avrebbe giocato solo col Napoli"

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Repubblica parlando di Maradona nei giorni di Sarri alla Juve: "Lui non sarebbe mai andato alla Juventus ma aggiungo anche al Milan. Sarebbe stato impossibile il trasferimento in un altro club italiano. Erano altri tempi e Diego non avrebbe mai fatto questo ai tifosi del Napoli. La Juve ha fatto qualche sondaggio. Era l’avvocato Agnelli a volere Maradona, Boniperti no. Sosteneva che fosse indisciplinato tatticamente e senza il giusto carattere per la Juventus. Comunque io non l’avrei mai venduto e Diego non avrebbe mai giocato in serie A senza la maglia azzurra addosso. Maradona mi chiese ad un certo punto di andare all’estero perché aveva i problemi che tutti conoscono e voleva cambiare aria. Ricordo che lo voleva con insistenza il Marsiglia di Tapie. Poi Diego è stato squalificato e alla fine andò al Siviglia, in Spagna, ma ripeto in Italia avrebbe giocato soltanto con il Napoli".