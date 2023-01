Ferlaino sicuro: "Il Napoli il campionato lo ha già vinto"

"Il Napoli il campionato lo ha già vinto, il resto è una formalità". Non usa mezzi termini, e non teme la scaramanzia, l'ex patron del Napoli

"Il Napoli il campionato lo ha già vinto, il resto è una formalità". Non usa mezzi termini, e non teme la scaramanzia, l'ex patron del Napoli, Corrado Ferlaino, che non ha dubbi quando risponde ai giornalisti che chiedono una sua previsione sulla conclusione del campionato di Serie A. A margine di un'iniziativa al Gambrinus, dove da oggi è esposto il calco del piede di Diego Armando Maradona.