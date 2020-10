Ferrara al sorteggio EL: "Da napoletano che gioia quel titolo! Ricordano l'assist di Maradona..."

E' in corso il sorteggio dei gironi di Europa League. Ciro Ferrara, vincitore della competizione col Napoli e protagonista dell'evento odierna, ha ricordato quel successo di tanti anni fa: "E' stata una gioia immensa, il ricordo è vivo per me e per i napoletani. Poi sono napoletano, era il primo successo in assoluto europeo. Il mio gol? No, la gente parla dell'assist di Maradona (ride, ndr)".