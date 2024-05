Ferrara chiarisce: "Io vice di Conte? Non so se andrà a Napoli, me lo auguro ma non sono coinvolto"

Ciro Ferrara potrebbe essere il vice di Antonio Conte, qualora il tecnico salentino approdasse sulla panchina del Napoli?

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex difensore del Napoli, ha chiarito il tutto ai microfoni di Dazn durante il post-partita di Roma-Genoa: "Voglio chiarire che Antonio ha un suo staff e questa è la prima cosa. Seconda: pur essendo amico di Antonio, non ne abbiamo mai parlato. Non so se andrà o meno a Napoli, me lo auguro per lui e per la squadra perché credo che sia il profilo giusto. Il resto non esiste. So chi ha messo la voce in giro tirandomi in ballo perché sono amico di Antonio, abitiamo a Torino e abbiamo giocato insieme. Hanno associato questa cosa, ma non è assolutamente vero che sono coinvolto e ci tengo a chiarire".