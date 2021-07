Ferrara su Spalletti: "Darà un grandissimo contributo! Bello il ritorno dei grandi tecnici"

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, è intervenuto alla composizione del calendario del campionato 2021/22 di Serie A: "Come vedo Spalletti al Napoli? Credo che conosca bene l'ambiente e potrà dare un grandissimo contributo. Quasi tutte le squadre hanno cambiato l'allenatore. Era auspicabile per il campionato questo ritorno dei grandi tecnici. Sarà molto interessante anche per le tv la dialettica di Sarri, Spalletti e Mourinho, sarà interessante vederli discutere".