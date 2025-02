Ferrara: "Un pari che non cambia nulla per il Napoli. Ma Conte ha più rimpianti dell'Inter"

L'ex azzurro Ciro Ferrara ha analizzato il pareggio tra Roma e Napoli (1-1) ai microfoni di DAZN, soffermandosi sui rimpianti in ottica campionato: "Chi ha più rimpianti oggi tra Inter e Napoli? Credo il Napoli, che ha giocato dopo e, fino a pochi minuti dalla fine, aveva la vittoria in pugno. Questo però non avrebbe significato ipotecare il campionato con quei tre punti. Questo pareggio non cambia nulla nel percorso degli azzurri, e lo dirò anche a Conte.

L’Inter ha meritato il pari nel derby, colpendo anche tre pali. Non deve cambiare di una virgola l’autostima della squadra. Ci sono state delle difficoltà nell’ultimo periodo con degli infortuni".