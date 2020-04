Ferri contro il Pres. UEFA: "Vederlo tentennare sullo stop alle competizioni mi provoca ribrezzo"

L'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri è intervenuto ai microfoni di Tuttosport in merito ad una possibile cancellazione del campionato: "Il campionato va cancellato insieme a tutte le competizioni europee. Come se questa stagione non si fosse mai disputata. Mi spiace per la Lazio, per la Juventus, per il Benevento in B ma qui i colori non contano. Quando ho visto il presidente dell'UEFA tentennare sulla chiusura delle competizioni ho provato un senso di schifo e ribrezzo".