FIGC, Gravina: "A Napoli si respira entusiasmo. È un modello che fa bene al calcio italiano"

Raggiunto a Napoli dai cronisti presenti a margine della visita all'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato così le emozioni: "Torniamo sempre arricchiti da queste esperienze, riusciamo ad avere molto di più di quello che siamo in grado di dare. Il calcio ha nel suo DNA questa capacità di unire, vedere questi bambini affacciarsi e gioire per questi ragazzi in questi fabbricati dove c'è sofferenza è un'emozione forte".