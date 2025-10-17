Figc, Gravina: "Avere Napoli per Euro2032 sarebbe motivo di orgoglio"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Il Mondiale? Siamo molto concentrati su questo. Un obiettivo importante che tanti tifosi si aspettano, per due volte non ci siamo andati, ci teniamo ed il lavoro di Rino e Spalletti prima sta dando dei risultati, ci serve quel pizzico di fortuna che serve nelle grandi imprese.

Lo stage pre spareggi? Ho sollecitato e fatto leva sulla sensibilità della Lega di A con il presidente Simonelli raccogliendo disponibilità. Troveremo un’intesa perché andare ai Mondiali serve a tutti, al mondo del nostro calcio, obiettivo comune per gli italiani che vivono il mondo del calcio e vogliono condividere e godersi questo obiettivo.

Le sedie di Euro2032? Napoli oggi rappresenta uno snodo fondamentale per il calcio che conta, Napoli rappresenta lo sviluppo del nostro calcio del nostro Sud Italia e sta crescendo come polo nazionale ed internazionale, avere Napoli tra le 5 città ad Euro 2032 sarebbe un motivo di orgoglio per la FIGC e per la nostra Italia e ci auguriamo che questa città possa avere il giusto riconoscimento che merita, e Napoli possa avere uno stadio che sia degno di una realtà sportiva e tecnica che sta vivendo questa città”.