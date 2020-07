FIGC, l'ex dg Valentini: "Barça-Napoli in campo neutro? Si farà di tutto per giocare in Spagna"

Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Barça-Napoli in campo neutro? La situazione in Catalogna è tornata a livelli allarmistici. Conosco la prudenza della UEFA e l’attenzione con cui seguirà questa vicenda. Dovranno prendere una decisione per fine mese, continuando a monitorare la situazione e leggendo i bollettini. Se la situazione dovesse precipitare, io credo che sarà costretta ad intervenire, anche se credo che farà di tutto per far giocare la partita a Barcellona"