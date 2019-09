Filardi: "Ancelotti punta su Lozano ed Elmas. Ghoulam? E' al 50%..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, interrogato proprio sul momento della squadra azzurra dopo la vittoria di Lecce: “Il Napoli è assolutamente pronto per vincere lo scudetto, perché c’è la convinzione dei calciatori e dell’allenatore di avere una grande possibilità. Due anni fa a Milano il Napoli fu scippato dello scudetto, quella dei 91 punti rimarrà sempre una squadra vincente. Gli azzurri hanno fatto un buon mercato, riempendo le lacune che c’erano: un giocatore come Llorente serviva ma non c’era mai stato. Poi Lozano ed Elmas sono calciatori di grandissima qualità e l’allenatore ci punta, le formazioni sono sempre molto offensive. Speriamo che si possa sfatare un tabù, cioè che quello di chi subisce meno gol vince lo scudetto alla fine: magari stavolta può vincere chi segna di più. Capisco ciò che ha passato Ghoulam, molte volte quando ci sono degli infortuni alle ginocchia è quasi meglio quando accadono ad entrambe, così ci si bilancia. Speriamo che possa ritrovarsi almeno all’80%, mentre oggi è al 50% delle proprie possibilità. Anche Mario Rui sta facendo bene. Terzini sinistri di qualità è difficile trovarne, il Napoli ha fatto bene a non cedere il portoghese”.