Filippo Galli controcorrente: "Mai visto uno come Verdi, ha tutto per trovare continuità"

Simone Verdi cerca una nuova sistemazione, è uno degli esuberi che il Napoli vuole piazzare per racimolare il gruzzoletto per il mercato in entrata. Chi l'ha scoperto e portato al Milan è Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile rossonero, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non so cosa non abbia funzionato, forse c'è stata qualche difficoltà di ambientamento. Simone è un ragazzo sensibile. Appena lo vidi al Milan lo vidi in un torneo e non avevo mai visto un giovane come lui. Poi a volte dipende come uno riesce a relazionarsi all'interno del gruppo, intendo dal punto di vista del gioco, non umano. Le relazioni di gioco sono importante. Ha veramente tutto per diventare un calciatore di continuità, cosa che quest'anno gli è mancata".