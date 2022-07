Fimmanò, (collaboratore Iervolino): "Mertens alla Salernitana? Fantacalcio! Ma se vuole venire..."

Inizia così la chiacchierata con l'avvocato Francesco Fimmanò, prezioso collaboratore del presidente Danilo Iervolino

"Che bella Salernitana che sta nascendo!". Inizia così la chiacchierata con l'avvocato Francesco Fimmanò, prezioso collaboratore del presidente Danilo Iervolino che segue in prima persona - e ormai da tifoso acquisito - anche le vicende del calciomercato. Nell'intervista rilasciata alla redazione di TuttoSalernitana ha toccato diversi argomenti, ecco le sue dichiarazioni:

Che Salernitana sta nascendo?

"Direi una squadra molto interessante, il nostro direttore sportivo ha sposato in pieno la nuova filosofia del club e siamo convinti che investire su giovani di talento possa consentire alla Salernitana di avviare un ciclo importante che parta da una salvezza tranquilla per poi puntare alla zona sinistra della classifica nel giro di qualche anno. Abbiamo un presidente super che sta mettendo a disposizione risorse economiche e tanto entusiasmo, secondo me ci stiamo muovendo in modo intelligente. De Sanctis poi è molto bravo e sta lavorando sul mercato italiano ed estero mettendo a disposizione del mister tasselli di assoluta qualità. E' stata la scelta giusta"

Come mai, però, alcuni calciatori di livello stanno rifiutando?

"Paghiamo lo scotto di essere considerati una matricola, in fondo siamo al quarto campionato di serie A e siamo reduci da una salvezza bellissima, entusiasmante ma allo stesso tempo molto sofferta. Mettendo le basi quest'anno, con una rosa formata da giovani di talento e qualche esperto che ci faccia crescere e alzare l'asticella, vedrete che prossimamente la strada sarà in discesa e sarà più semplice puntare su determinati profili. Ci sta che un campione voglia giocarsi le sue carte in Europa, la parolina magica è questa: arrivando anche noi a certi livelli, con la forza del pubblico e le disponibilità economiche del presidente, potremo davvero andare sul mercato con una forza e una autorevolezza inimmaginabili. Tempo al tempo".

Operazione Pinamonti tramontata?

"Abbiamo messo a disposizione del calciatore una somma interessante e qui ha la consapevolezza di poter essere un grande protagonista, con Bonazzoli formerebbe un tandem da Nazionale. Il presidente ha messo sul tavolo 20 milioni di euro, che doveva fare più di questo? Entro stasera, al massimo domani mattina, gli abbiamo dato tempo per pensarci ancora. Se verrà saremo contentissimi, altrimenti ci orienteremo altrove".

Piatek la principale alternativa?

"Stiamo parlando di un calciatore che, pochi anni fa, sembrava un campione vero. Gol a raffica e una stagione eccezionale al Genoa. Ricordo che esordì con la maglia del Milan segnando due gol di pregevole fattura al Napoli. E' uno che vede la porta, che sa fare bene il suo mestiere, non a caso tempo addietro fu pagato 40 milioni di euro. Nelle ultime stagioni ha avuto una media realizzativa diversa, ma abbiamo fatto tante valutazioni e riteniamo che un ambiente come Salerno possa farlo esplodere nuovamente. Vedremo, noi ci stiamo provando".

Mertens fantacalcio o c'è stato veramente qualcosa?

"Quando un calciatore è svincolato e non è giovanissimo, non è mai un problema economico. Lo prendi, gli dai un bello stipendio ma sai che è un sacrificio economico di 1-2 anni. Andiamo nello specifico: Mertens è...fantacalcio! Stiamo parlando di un ragazzo che, al pari di Cavani, ha legittime ambizioni di giocare ancora in Europa, di fare la differenza a livelli altissimi. Il discorso è semplice: noi non lo abbiamo mai contattato perchè sappiamo già in anticipo quali siano le sue volontà, ma se dovesse cambiare idea e fare un pensierino alla Salernitana noi siamo in condizione di accontentarlo e di renderlo protagonista della nostra rosa".