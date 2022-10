Fiorentina, Barone tuona: "A Bergamo cori vergognosi contro Commisso. Intervenga il Governo"

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 02 OTT - ''Oggi abbiamo assistito ad un episodio vergognoso, non da parte di un singolo individuato ma di tutta una curva. Non solo deve intervenire la Lega ma anche il Coni e il Governo''. Lo ha detto all'ANSA Joe Barone, dg della Fiorentina, commentando i cori di discriminazione territoriale lanciati da una parte dei tifosi dell'Atalanta nei confronti del presidente della Fiorentina Rocco Commisso presente oggi al Gewiss Stadium, con riferimento alle sue origini meridionali.''Noi abbiamo combattuto il razzismo in America e oggi qui in Italia subiamo una situazione inaccettabile - ha aggiunto il direttore generale viola - Siamo disgustati e ci aspettiamo delle misure severe. L'attenzione deve essere a livello mondiale, non si può più far finta di nulla''. (ANSA).