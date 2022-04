Fiorentina, Commisso: "Uno spettacolo meraviglioso! Grazie per la dedica"

“Che vittoria oggi, sono molto contento. Abbiamo fatto una grande prestazione".

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, tramite il sito ufficiale del club viola, ha parlato così dopo la vittoria viola sul Napoli: “Che vittoria oggi, sono molto contento. Abbiamo fatto una grande prestazione. Una prestazione meravigliosa, da tre punti in trasferta contro una squadra che lottava per lo scudetto. Voglio fare i complimenti all'allenatore per il lavoro che sta facendo e volevo parlare direttamente con Gonzalez, Cabral e Ikoné, giocatori e persone che hanno davvero voluto venire alla Fiorentina e ci stanno dando una grande gioia. Mi ha commosso sentire tutti i nostri giocatori dedicarmi la vittoria e chiedermi di tornare presto, ed ero così felice di vedere finalmente uno stadio pieno per una partita di questa importanza. Uno spettacolo meraviglioso!"