Fiorentina, Dodo: "Così fermai Kvaratskhelia", ma dimentica la palla d'oro sprecata da Lozano

© foto di Giacomo Morini

Il terzino della Fiorentina Dodo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Calciomercato.com: "Come ho fermato Kvaratskhelia? Sono forte mentalmente. Allo Shakhtar ero abituato a sfide molto difficili, ho giocato contro giocatori davvero forti ad esempio: Vinicius Jr contro il Real, Sterling contro il City e Perisic contro l’Inter". In realtà in quella partita Kvara riuscì comunque a servire un assist d'oro a Lozano che fallì a tu per tu con Gollini.