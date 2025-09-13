Fiorentina, Fazzini: "Partiti male, primi 15' inspiegabili! Col Napoli serve attenzione"

Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta interna per 1-3 contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non siamo partiti bene, andando sotto di due gol già dopo 15 minuti. Era già successo in conference e dobbiamo capire perché. Contro una squadra come il Napoli bisogna stare attenti".

Qual è il suo ruolo preferito?

“Mi piace fare sia la mezzala offensiva che il trequartista, mi piace puntare la linea avversaria e dialogare con i compagni. Posso fare quello che mi ha chiesto il mister oggi”.

Si sente in grado di fare il titolare?

“Sì, mi sento pronto per giocare. Il Mister poi deve fare delle scelte e io mi farò sempre trovare pronto a prescindere dai minuti che giocherò”.

Che emozioni ha provato per la prima al Franchi?

“È stata un’emozione incredibile per me che son tifoso. Lo spogliatoio però non era contento per quello che ha raccolto stasera, sono certo che ne usciremo alla grande perché siamo un grande gruppo”.