Fiorentina, furia Montella a Radio Rai: "Mertens? Poi parlano di Chiesa simulatore. Fallo netto su Ribery"

Dopo la sconfitta per 4-3 subita contro il Napoli, il tecnico della FiorentinaVincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Il rigore a nostro favore è netto, il regolamento è questo, sugli altri episodi non capisco il ragionamento e non andarlo a vedere, l'errore lo accetto, il ragionamento un po' meno".

Trattenuta su Ribery?

"E' sulla linea. Del rigore del Napoli non ne parliamo, poi parlano di Chiesa simulatore, Mertens forse nemmeno lo tocca a Castrovillari. Teniamoci la prestazione con un pubblico eccellente, abbiamo giocato alla pari col Napoli e meritavamo qualcosa in più".

La difesa va registrata?

"Abbiamo corso qualche rischio, ci sono state delle giocate individuali, ci siamo allungati ma ci sta che succeda questo quando te la giochi alla pari".

Sugli episodi arbitrali?

"Non capisco perché non di vadano a vedere gli episodi, per me è inesistente quello su Mertens e l'altro è fallo netto sulla linea, ma vallo vedere e togli tutti i dubbi. Una gara giocata a quei ritmi, bella così, ci vorrebbe un eccesso di zelo al contrario, me la vado a vedere e mettiamo tutto a posto".

Sottil?

"Ha grandi potenzialità, può esprimersi ancora meglio".

La difesa ha commessi troppi errori?

" Lavoriamo tutti insieme da quattro-cinque giorni, la qualità del Napoli si conosce, ho deciso di correre dei rischi pressandoli altri, preferisco perdere così che stando compatti e chiusi per 80 minuti".