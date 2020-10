Fiorentina, Iachini: “Callejon attaccante? Non ha condizione per fare la fascia”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma. Queste alcune dichiarazioni dell'allenatore, riportate da Firenzeviola.it riguardanti Callejon: "Quando abbiamo saputo che Chiesa poteva andar via ho chiesto alla società di prendermi Callejon perché può ricoprire tante posizioni e ci dà variabili tattiche. Sicuramente ci darà una mano. Io sento molto parlare di modulo, abbiamo fatto 2 gol a partita, creiamo sempre tante occasioni per cui non vedo cosa ci sia da preoccuparci per quanto riguarda la fase offensiva. Siamo andati anche in gol con tanti giocatori. Dobbiamo mantenere alto questo rendimento, quello che va semmai va migliorato è l'attenzione difensiva. Callejon è un giocatore al quale va accorciato il campo: non può fare la fascia perché ancora non è in condizione di farla. Oggi Josè si sente più attaccante perché ci dà una qualità in fase offensiva migliore ed ha un tasso di errore minimo. Per ora dobbiamo valutarlo in attacco, poi da qui a un mese appena la condizione migliorerà penseremo ad altre soluzioni. Per ora valutiamo passo dopo passo. Non è vero che Callejon non può giocare dove è adesso: ha già giocato lì, è nato in quella posizione. Pensate a come Mertens è esploso facendo l'attaccante... Oggi, ripeto, per la condizione non ottimale di Josè deve stare in attacco".