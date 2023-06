Fiorentina, Italiano in conferenza: “Serve più qualità, parlerò con Commisso di mercato”

"Penso che parleremo di questo e lo faremo serenamente".

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, nel coroso della conferenza stampa al termine della finale di Conference League persa per 2-1 contro il West Ham ha parlato anche del suo futuro: "Io ho un contratto, il presidente ha detto che avremmo parlato dopo le finali come fanno tutti. Serenamente parleremo di tutto e non c'è altro da aggiungere. Vedremo come programmeremo il futuro. Perderemo dei giocatori e andranno rimpiazzati. Bisognerà, se vogliamo continuare a viaggiare su questi livelli, rinforzare la qualità della rosa. Penso che parleremo di questo e lo faremo serenamente".

Cosa ha detto alla squadra? Ha parlato Commisso?

"Hanno parlato il presidente e Barone, si sono congratulati con la squadra e lo staff perché raggiungere due finali non erano in programma. Sono state due nostre grandissime giocate. Orgogliosi di noi, dispiaciuti perché speravano di vincere. Tutte parole belle e davvero dolci per la squadra e per il gruppo. Mi associo a loro perché la penso come loro, è una delle poche volte che non ho parlato alla squadra perché li ho visti dispiaciuti. Nei prossimi giorni ci saluteremo perché dovremo ricordare questa grandissima stagione".