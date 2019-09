Fiorentina, Montella: "Kou-Manolas il meglio per la difesa, ma il Napoli deve trovare equilibrio"

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui s'è soffermato anche sul Napoli, sulla Juventus e sulla lotta scudetto che si prevede anche per quest'anno: "Leggevo i dati sui monte stipendi. La Juve spende il doppio rispetto alle altre grandi. Ha ragione il presidente Commisso quando dice che i bianconeri potrebbero schierare tre squadre. Per fortuna, Sarri all’inizio ne può schierare solo undici. Inter e Napoli quest’anno sono più vicini alla Juve. Lo scudetto non è già assegnato".

Sull'Inter: "È mono-pensiero. Merito di Conte, naturalmente. Era deluso da Perisic e il croato è stato ceduto. Voleva Lukaku e Marotta lo ha accontentato. Volete che continui? Conte riesce ad ottenere quello che vuole. Non esistono tanti allenatori con la sua forza. Dopo naturalmente produce risultati".

Sul Napoli: "Deve trovare equilibrio. Prendete la difesa, sulla carta non esiste niente di meglio di Koulibaly e Manolas eppure hanno preso 7 gol in due partite. La rimonta azzurra a Torino insegna che se cala la tensione anche gli extra terrestri diventano umani. Capello, quando ero alla Roma, cominciava a urlare quando andavamo sul 3-0".