Fiorentina, Pablo Marì in conferenza: "Grande prestazione contro una delle migliori, i punti arriveranno"

vedi letture

Al termine del match per contro contro il Napoli, il difensore della Fiorentina Pablo Marì è intervenuto in conferenza stampa: "Noi non abbiamo problemi, andiamo a tremila ogni partita. Ci sono periodi in cui stai bene e altri in cui stai peggio, venire al Maradona e tenerla aperta fino alla fine vuol dire aver fatto una grande prestazione".

Nel primo tempo avete concesso molto.

"Possiamo dire la stessa cosa al Napoli. Hanno fatto un grande secondo tempo? No, noi abbiamo fatto il contrario. Contro una delle migliori squadre del campionato, per cui è stata una bella prestazione".

Oggi rispetto a giovedì c'è stato un cambio di passo.

"Non sono preoccupato infatti, è importante il fatto che siamo sulla strada giusta. I punti arriveranno, abbiamo una grande partita giovedì, oggi peccato per non aver preso un punto. Abbiamo qualche giorno per riposare e preparare al meglio la Conference".

Sul secondo gol siete stati un po' molli?

"Ho provato una giocata diversa, nel primo tempo l'hanno fatto molte volte e non volevo lasciargli l'uno-due. Si può fare sempre meglio, la riguarderò e farò meglio la prossima volta".