Fiorentina, Palladino: "Messa in difficoltà squadra forte come il Napoli"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è tornato a parlare della sfida di Napoli in conferenza alla vigilia della partita di Conference League di domani sera contro il Panathinaikos, ritorno degli ottavi di Conference League.

Come superare i risultati negativi?

"I risultati non sono quelli che speravamo, è sotto gli occhi di tutti. I dati parlano chiaro: negli ultimi due mesi abbiamo avuto difficoltà. Anche per gli infortuni, che non è una scusante o un alibi. Possiamo fare di più. Però io domenica dopo la partita ho detto ciò che ho sentito e percepito durante la gara. Nel primo tempo siamo stati in gara contro una squadra forte come il Napoli, che mette sotto tanti. Un buon primo tempo, con degli errori. E nel secondo abbiamo avuto coraggio e personalità, mettendo in difficoltà il Napoli. Mi aspettavo anche un calo fisico avendo giocato giovedì e non c'è stato. Per quello ho detto che la squadra mi è piaciuta, vedo crescita. E da tre giorni ho la rosa quasi al completo, escluso Colpani, questo è molto importante".