Fiorentina, Prandelli accoglie Malcuit: "Gli serve condizione, ma ha corsa e uno contro uno"

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa ha parlato anche dell'arrivo dal Napoli di Kevin Malcuit.

Cosa si aspetta da Kokorin e Malcuit?

"Sono due giocatori che hanno bisogno di trovare la condizione senza pressioni. Ci aiuteranno molto perché hanno potenza e mentalità. Sono giocatori che nella scelta abbiamo avuto anche una certa programmazione".

Quali caratteristiche ha Malcuit rispetto agli esterni già in rosa?

"Malcuit ha questa capacità di ribaltare le azioni con ottima corsa e con la ricerca dell'uno contro uno in fondo al campo. Spero possa aiutare la squadra in questo senso".