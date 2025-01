Fiorentina, Sottil in conferenza: "Bravo il Napoli nelle occasioni avute, lotterà per lo Scudetto"

vedi letture

Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna per 0-3 contro il Napoli.

Cos'è successo?

"Il Napoli è di grande livello e lotterà per vincere lo Scudetto. Nel calcio gli episodi indirizzano la partita, a maggior ragione contro squadre con queste individualità. Ma nessun allarmismo: se danno il gol a Kean cambia la partita... Bravi loro nelle occasioni avute ma continuiamo e accantoniamo la sconfitta".

Potete fare di più davanti?

"Puoi sempre fare di più. Però c'entrano anche i dettagli, la squadra sta lavorando alla grande. Ci sono periodi di grandi vittorie e prestazioni e altri di down".

Come tornare a dicembre?

"Mantenere quel livello è complicato, è da prima/seconda in classifica. Non è uno schiocco di dita, ci vogliono anni e mentalità. La Fiorentina ogni anno sta alzando il livello e chi al vertice è sempre più forte. Per me non è cambiato niente, seguiamo compatti quello che dice il mister. Sono sicuro che svolteremo e torneremo a far risultato".

Il 2025 per lei significa continuità?

"Il mister decide come giochiamo e noi lo seguiamo alla lettera. C'è stato qualche accorgimento ma per me non cambia molto fare due ruoli diversi. Sono contento di me ma anche della squadra: anche nelle difficoltà non vedi mai la Fiorentina disperata, che molla. Abbiamo perso 3-0 ma provando a fare gol fino all'ultimo momento. Ci sta perdere, fa parte della crescita, domani andiamo al campo e lavoriamo come sempre".