Flachi svela: “Sono stato molto vicino al Napoli. Feci un provino a 10 anni, poi mia mamma…”

TuttoNapoli.net

Presente in occasione dell’Oscar Campano, premio dedicato a Pasquale D’Angelo, l’ex bandiera della Fiorentina Francesco Flachi ha svelato: “Sono stato molto vicino al Napoli quando ero piccolo, ho fatto un provino quando avevo 10 anni. Ero stato quasi preso, solo che mia mamma non la prese bene perchè ero troppo piccolo e quindi ho cambiato strada. Dispiace, non si sa che cosa sarebbe successo. Sono pero’ contento perchè venire qui a Napoli è sempre un piacere. Sono sempre venuto da avversario e ho sempre apprezzato questa città e la cultura.

Che campionato è stato? E’ stato un po’ emozionante anche perchè sia in fondo che a centro classifica che per la lotta Scudetto se la sono giocata fino alla fine. E’ stato bello. L’Inter che era la più forte non ha saputo sfruttare l’occasione, al Napoli è forse mancata quell’esperienza. L’Inter ha buttato lo Scudetto a Bologna e chi ne ha approfittato di più è stato il Milan che l’ha vinto meritatamente anche essendo più giovane rispetto alle altre.

Che voto alla stagione del Napoli? Dò sempre un bel voto al Napoli perchè quando lo vedo giocare mi diverto sempre, è una delle poche che gioca bene. Forse è mancata un po’ di esperienza ma prima o poi vincerà perché ha le qualità per farlo”.