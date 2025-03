Flop Gaetano al Cagliari, il ds: "S'è trovato un carico di responsabilità che prima non aveva"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato si è soffermato anche su alcuni singoli del suo Cagliari. Queste le sue dichiarazioni dall'exploit di Zortea fino alle difficoltà di Gaetano: "Zortea, Adopo e Piccoli, per esempio, hanno mostrato le loro qualità. Bravi loro e bravo Nicola, che ha saputo valorizzarli senza forzare i tempi. Luvumbo, Gaetano e Prati hanno voglia di spaccare il mondo, ma sono stati frenati da qualche contrattempo che gli ha impedito di dare un contributo come nello scorso campionato. Crediamo in loro, li aspetteremo e alla fine avremo ragione".

Scendendo più nello specifico, su cosa stia succedendo al centrocampista scuola Napoli, Bonato ha poi voluto gettare acqua sul fuoco: "Niente di speciale. Forse si è trovato addosso un carico di responsabilità che prima non aveva. Capita a molti, le qualità restano intatte" E sulla bella sorpresa Felici, infine, un plauso va all'allenatore Davide Nicola che ha saputo lanciarlo e valorizzarlo: "Alle spalle aveva solo un po’ di Serie C e un anno di B, l’allenatore è stato abile a gettarlo nella mischia nel momento opportuno. Dopo tante partite consecutive, ha accusato un po’ di fatica, ma adesso ha ricaricato le batterie e morde il freno".