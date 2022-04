Flop Italia, Spalletti: "Si continui con Mancini! I problemi sono strutture e cultura nei giovani..."

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Napoli, Luciano Spalletti si è soffermato anche sull'eliminazione dell'Italia

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Napoli, Luciano Spalletti si è soffermato anche sull'eliminazione dell'Italia dagli spareggi per il Mondiale: "Si deve continuare con Mancini, la strada è giusta, ha portato giovani anche per il futuro, ha vinto un titolo importantissimo, poi si può sbagliare una partita come successo, ma la qualità del gioco, del centrocampo, di molti che ha portato è sotto gli occhi di tutti. C'è da migliorare, come sempre, siamo indietro per stadi e strutture, e per lavorare al meglio servono, i paesi dipendono dalle infrastrutture, gli stadi di proprietà sono fondamentali poi c'è il problema culturale nel cercare la vittoria fin dalle scuole calcio, è un'ossessione sin dai primi anni, conta solo il gol, non il permettere di sbagliare, non si permette di tirare fuori la qualità ma si punta a vincere subito il torneino. Un buon settore giovanile non si misura dai tornei vinti, ma da quanti ne fai crescere a certi livelli".