Floro Flores: "Gaetano può stare in questo Napoli! Politano? Non ha risposto alla domanda sul futuro"

Antonio Floro Flores, sul Canale 16 del digitale durante la trasmissione di OttoChannel ‘Speciale Ritiro’, ha parlato delle possibile mosse di mercato in casa Napoli: "Il Napoli deve comprare una mezz’ala? Ho visto Gaetano a Cagliar e dico che in questo Napoli ci può stare. Non voglio sbilanciarmi troppo, ma possiamo dire che il ragazzo è stato l’artefice della salvezza del Cagliari.

Politano? L’altro giorno quando gli hanno chiesto del futuro ha preferito non rispondere, dicendo vedremo. Se giochi 3-5-2 non devi cedere solo Politano, diversi si troverebbero fuori ruolo".