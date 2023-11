Floro Flores: “Ora i giocatori non hanno più alibi. Ecco come giocherà Mazzarri"

L'ex azzurro Antonio Floro Flores ha parla ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

L'ex azzurro Antonio Floro Flores ha parla ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Calciatore che Mazzarri può rilanciare? Un po’ tutti perché nessuno ha reso al massimo. Ora non ci sono più alibi e la scelta di Mazzarri è ottima per ridare entusiasmo al gruppo squadra. Il fatto che sia un allenatore a tempo determinato non penso che possa sottrargli autorevolezza agli occhi della squadra, anche perchè ogni volta si cerca una scusa. Prima era Garcia che non era all’altezza, ora l’allenatore a tempo. I giocatori devono impegnarsi, ne va della loro carriera. Io non parlerei di traghettatore perché è un’occasione importante per Mazzarri che si gioca tanto con una squadra forte per la quale darà tutto per essere riconfermato o per rilanciarsi.

Questione modulo, come la risolverà Mazzarri? Tanti giocatori vogliono dimostrare il loro valore: Mazzarri ha dichiarato di aver studiato Spalletti e sa cosa vuole la piazza. C’è un’ottima base di partenza e quindi dovrebbe riportare in tempi non lunghissimi il Napoli ai suoi livelli, permettendo ai giocatori che non hanno più l’entusiasmo di ritrovarlo. Di certo il tecnico darà fino all’ultima goccia di sangue che ha nelle vene per far rendere al meglio ogni giocatore che avrà a sua disposizione”.