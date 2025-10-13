Marilungo: "Modric o De Bruyne? Scelgo il primo, vi spiego perché..."

vedi letture

Guido Marilungo, ex attaccante, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Di seguito un estratto.

Modric o De Bruyne?

"Modric. Onestamente mi ha impressionato nelle partite con Juventus e Napoli. Che sapesse giocare a calcio non lo deve dimostrare adesso, ma alla sue età ha corso con quella qualità".

Vedendo il campionato: la rivelazione e la delusione?

"La delusione non mi piace neanche dirlo perché il campionato è iniziato da poco. Vedendo il mercato e quanto ha speso, il Como è un po' la rivelazione, sta diventando un top club piano piano. Mi piace molto come gioca".

Che effetto ti fa vedere la Nazionale che non è andata ai Mondiali per due anni e rischia anche il terzo anno di non andarci?

"Diciamo che non siamo mai stati quelli delle cose facili. Siamo sempre passati, nonostante grandi nazionali, mai con i 3-0. E' dura, speriamo quest'anno di qualificarci. L'Italia è un Paese che vive di calcio, è importante che la Nazionale faccia bene".

II VAR?

"Si dice: 'Come la fai la sbagli". Quando si prova a correggere una cosa, c'è sempre un problema. Anche col VAR ci sono lamentale. Ha tolto errori umani, sembra sia leggermente meglio ma i dubbi non li toglie mai. Siamo sempre troppo polemici in Italia".