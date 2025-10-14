Inter e Roma da scudetto come il Napoli? La risposta di Capello
L'ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando di Inter e in generale del campionato italiano.
Roma e poi Napoli: che cosa si aspetta da questo miniciclo in trasferta dell'Inter?
"Di assistere al decollo definitivo di Chivu. La sua Inter è in fase di espansione: più gioca e più migliora, adesso manca una vittoria in uno scontro diretto...".
La Roma comanda col Napoli dopo sei giornate. E a fine stagione?
"lo credo che i giallorossi debbano puntare a tornare in Champions. La stagione sarà lunga e impegnativa, anche perché c'è l'Europa League. Ma Gasperini, all'Atalanta, ha dimostrato di saper gestire il doppio impegno: si confermerà anche a Roma".
