Fabbroni: "Forzato il paragone Hojlund-Esposito: il danese è più esperto e completo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un calcio alla radio", è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Aver di fatto centrato l'obiettivo dei playoff è già molto importante. Soprattutto con la prospettiva di giocare la partita decisiva in casa. Credo che se anche a piccoli passi questa nazionale sta dando segnali di crescita e di una certa identità. La partita tra Italia e Israele si giocherà in un clima meno teso, e questo può essere importante in chiave calcistica per rimanere concentrati al meglio e puntare alla vittoria.

Con Esposito siamo all'inizio di una storia che spero possa essere bella e lunga per la nazionale azzurra. Il paragone con Hojlund lo trovo forzato. È un calciatore che si è già messo in vetrina da tempo, e quindi ha più esperienza. Il danese ha avuto la sfortuna di andare in uno United che ormai più che quello di Ferguson sembra quasi una squadrata, nonostante le ingenti spese economiche. Hojlund secondo me è più completo, ma auguro che Esposito arrivi in poco tempo a un livello più alto e vicino all'azzurro".