Dazn, Turci: "Il gioco del Napoli mi piace, ma dico una cosa su De Bruyne-McTominay"

Il giornalista DAZN Tommaso Turci, intervenuto ai microfoni del podcast 'Tutti in The Box', ha parlato dei temi principali in casa Napoli: "Uno come Kevin De Bruyne non può mai essere un problema, ma ci sono alcune cose da dire. Il Napoli aveva una fisionomia ben precisa nella passata stagione, con i due esterni che erano un po' la fonte di gioco anche per quanto riguarda la superiorità numerica.

Ma ci sono delle partite come quella lì contro il Milan, in cui trovi un blocco basso e intasamento centrale, dove è inevitabile andare a provare a costruire la superiorità numerica sugli esterni ed è inevitabile avere dei giocatori che te la costruiscano come Neres e Lang, ancora di più di De Bruyne. Ma il Napoli ha sviluppato un modo di giocare in questo inizio stagione che a me piace moltissimo: catena di destra che sviluppa con Di Lorenzo-Politano, tante volte Politano arriva a mettere questi palloni insidiosi in area di rigore, dove arrivano i centrocampisti a riempire e dove ci sono gli attaccanti. Vanno a creare questa mischia nel cuore dell'area di rigore. Se però devi andare a sviluppare a sinistra, ho un po' la sensazione che De Bruyne e McTominay a volte si vadano a pestare i piedi nello scambiarsi il pallone e nel gioco".