Bonomi ottimista: "Marianucci è il futuro del Napoli, è normale qualche errore all'inizio"

Mauro Bonomi, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Buongiorno è uno dei tre centrali più forti che ci sono in Italia, non è mai semplice riprendersi dagli infortuni, ma lui sta dimostrando di essere sempre pronto. Marianucci è un bravissimo calciatore, è chiaro che nei primi anni si possono commettere degli errori, ma con il sacrificio è l’attenzione giusta può essere il futuro del Napoli”.