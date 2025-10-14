Varriale: “Assenza Lobotka è un vero handicap! Con questo calendario…”

Il giornalista Enrico Varriale, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha parlato dei temi attuali sugli azzurri: "Io credo che qualche soluzione tattica Conte la stia elaborando, in questi giorni a Castel Volturno. Si può giocare a due a centrocampo, potrebbero giocarci McTominay e Anguissa, qualcosa sei costretto a inventarti… il recupero di Lobotka è fissato almeno tra cinque o sei partite.

È particolarmente sfortunato con l’Inter, Lobotka: l’anno scorso non ha giocato la partita d’andata e non la giocherà neanche quest’anno. Insomma, è una perdita non di poco conto, quando mancano determinati giocatori si sente. Ci sono delle assenze in altre squadre che vengono fatte passare come handicap, e qui l’assenza di Lobotka è un handicap vero. Però credo che il Napoli abbia delle soluzioni da questo punto di vista e che proverà a metterle in atto. Poi il discorso è sempre legato a questo tema dei calendari”.