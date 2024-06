Floro Flores su Osimhen: "Nessuno paga la clausola perché sui social ha commesso errori"

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’ in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto il mister Antonio Floro Flores: “Lukaku è il prototipo di attaccante che piace ad Antonio Conte, però bisogna attendere che venga pagata la clausola di Victor Osimhen. Diciamo che avendo il giocatore commesso qualche errore sui social e giocato una stagione non al meglio, 130milioni diventano tanti ed una società, prima di spendere una cifra così importante, fa tutte le valutazioni del caso.”

Su Alessandro Buongiorno: “Il Napoli ha bisogno di difensori giovani, non so se 40milioni sia la cifra più giusta ma sicuramente Alessandro Buongiorno è un ottimo giocatore. Credo che alla fine l’accordo verrà trovato.”

Su Kvara e Di Lorenzo: “Credo, che a differenza di Giovanni Di Lorenzo, Kvara abbia fatto una dichiarazione importante, ovvero che a lui piace Napoli ma che deciderà dopo gli europei le sue sorti. Merita molto di più a livello di ingaggio, ad oggi qualsiasi squadra nel mondo vorrebbe averlo in squadra. Durante la stagione è stato uno dei pochi che ci ha sempre messo impegno e non ha mai avuto paura. Per quanto riguarda Di Lorenzo, sicuramente mi spiace, non so quante volte gli ricapiterà nella sua vita di fare il capitano in una società come Napoli. Io sono per far partire chi non ha voglia di rimanere, non ha senso tenere in squadra gente che non ha voglia e non ha stimoli. Il Napoli ha bisogno di ragazzi che abbiano voglia di rimanere e non che rimangono per fare un piacere!”