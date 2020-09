Focolaio Genoa, dott. Tranquilli: "Tocchiamo con mano limiti dei tamponi, sui falsi negativi..."

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Il calcio, anzi tutti noi tocchiamo con mano i limiti dei tamponi: che sono il miglior metodo per individuare chi e' stato contagiato dal Coronavirus, ma di per se' non escludono i falsi negativi". Cosi' il professor Carlo Tranquilli, medico sportivo e in passato responsabile sanitario della nazionale olimpica e degli azzurri del calcio, inquadra al telefono con l'ANSA l'anomalia del caso Genoa: due tamponi negativi prima della partita di Napoli, un tampone positivo a distanza di 48 ore dal primo. "C'e' una variabile, bassa ma c'è, in un test di 'golden standard' ma non perfetto al 100%: e questo spinge molte Asl in caso di contatti stretti a chiedere un secondo tampone tra le 48 e le 72 ore successive al primo" (ANSA).