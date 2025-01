Fonseca: "Kvara il mio preferito, ma solo Conte è indispensabile: è il migliore al mondo!"

vedi letture

Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha parlato il doppio ex di Napoli e Juventus Daniel Fonseca, che ha iniziato partendo da un giudizio sui tecnici delle rispettive squadre: “Conte fa parte della storia della Juventus e sarà sempre identificato con il club bianconero. Non mi fa effetto sulla panchina del Napoli e non mi sorprende vederlo in testa con 13 punti di vantaggio sulla Juve: sta viaggiando a velocità... Conte. È il miglior allenatore al mondo assieme a Guardiola e Ancelotti. Thiago Motta? Tempo e pazienza so- no fondamentali per portare il motore al massimo dei giri: la Juve è ancora in rodaggio. Motta mi ha colpito a Bologna e resto convinto che si imporrà pure a Torino. Serve un po’ di calma: lui è nuovo alla Juve, molti giocatori sono cambiati e ci sono stati infortuni pesanti. Il nuovo progetto mi intriga e sono sicuro che decollerà rapidamente”.

Che risultato si aspetta?

“Il Napoli è favorito, però può succedere di tutto. Antonio è bollente come da giocatore, siamo d’accordo per vederci presto: gli ho promesso che per una sera lo farò ridere come ai vecchi tempi”.

Quanto perde il Napoli con l’addio di Kvaratskhelia?

“Era il mio preferito. Ma nessuno è indispensabile, a parte Conte”.