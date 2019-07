Fontana: "Ancelotti è diverso da Sarri, vuole dare grande versatilità e non vuole specialisti"

L’ex azzurro Gaetano Fontana è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha il vantaggio rispetto alle altre di non aver cambiato la guida tecnica ed avere già un indirizzo tecnico chiaro. Ancelotti vuole dare alla squadra una grande versatilità, quando hai disposizione gente come Fabiàn e Zielinski può avere la possibilità di utilizzarli in più ruoli, questo a differenza di Sarri che invece aveva degli specialisti per ogni singolo ruolo. Guarderò con assoluta curiosità questo Napoli per coglierne l’evoluzione tattica”.