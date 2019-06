Fontana elogia Ancelotti: "Ha trasformato Fabian in un centrocampista completo"

Gaetano Fontana, ex centrocampista azzurro e attualmente allenatore, si è focalizzato sulla mediana azzurra nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La bravura di una società è quella di andare a scovare giocatori e vedere delle prospettive future. Il Napoli è stato bravissimo a trovare Fabian Ruiz, ancor di più Ancelotti a trasformarlo in un centrocampista completo. Fabian giocava da trequartista o esterno, ma ora s'è trasformato in un centrocampista centrale, capace di fare ogni cosa. Se dovesse arrivare anche la definitiva consacrazione di Zielinski ci troveremmo di fronte ad una mediana invidiabile".