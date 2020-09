Fontana: "Per sfruttare Osimhen devi costruire dal basso, attirare avversari e creare spazi"

Gaetano Fontana, ex azzurro ed ora allenatore, parla a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Il 4-2-3-1? C’è evidentemente la necessità di cambiare qualcosa di partita in partita, quindi Gattuso sta studiando diverse soluzioni. E’ normale variare anche per mettere in difficoltà l’avversario. Davanti la scelta mi sembra obbligata, decentrare un po’ Mertens per affiancare Osimhen al centro del tridente, quindi il modulo potrebbe diventare 4-3-2-1. Osimhen? Con un giocatore del genere, è fondamentale la costruzione dal basso, attirare gli avversari e creare spazi per sfruttare un attaccante con le sue qualità”.