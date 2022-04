Fontana: "Torreira out vantaggio per il Napoli. Senza Anguissa trovati nuovi equilibri"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano Fontana, ex Napoli ed allenatore

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano Fontana, ex Napoli ed allenatore: "Napoli-Fiorentina? Pesa di più l’assenza di Torreira per la Viola invece che quella di Anguissa. Le squadre cercano di bloccare Torreira nella prima costruzione e Italiano lo sgancia appoggiandolo agli attaccanti, cosa che è risultata vincente perché con i suoi inserimenti ha anche determinato alcune partite. Lui ha raggiunto una completezza e mancando lui sarà un vantaggio per il Napoli. Anguissa recentemente è venuto meno e il Napoli ha trovato nuovi equilibri in quella zona di campo".